Смольный уперся в землю

Как стало известно “Ъ”, спустя почти год после решения администрации Петербурга оставить в силе контракты с ОАО «Метрострой» на строительство метро в городе Смольный снова вернулся к обсуждению вопроса о расторжении договора с генподрядчиком. Причина — невыполнение компанией обязательств. В «Метрострое» не комментируют ситуацию до официальных действий, но отмечают, что у компании нет возможности выполнять гарантийные работы на Невско-Василеостровской линии из-за нехватки оборотных средств.

Аналогичным образом ситуация развивалась и в начале нынешнего года: 21 января 2019 года комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) объявил о расторжении всех контрактов с «Метростроем» из-за «грубого неисполнения» условий договоров и «некачественного планирования» компании, что привело к срывам срока строительства новых станций метро (станции Фрунзенского радиуса открыты для пассажиров в октябре 2019 года вместо декабря 2018 года) и задержкам по выплате зарплат рабочим.

Спустя десять дней после этого заявления Смольный изменил решение о взаимодействии с «Метростроем» на диаметрально противоположное, восстановив компанию в статусе генподрядчика. В конце концов «Метрострой» заключил мировое соглашение с ФНС, подавшей к нему банкротный иск, и продолжил работать на объектах (см. “Ъ” 04.02.2019).

Летом тогда еще врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявлял, что решение о дальнейшей работе с «Метростроем» будет приниматься после завершения работ на Фрунзенском радиусе. Вчера, по данным “Ъ”, на совещании с членами правительства снова обсуждалась возможность расторжения контрактов с генподрядчиком. Ситуация осложняется наличием у «Метростроя» задолженности перед рабочими. По словам источника “Ъ”, участвовавшего в совещании, она составляет более 300 млн рублей. В КРТИ, пресс-службе губернатора комментарии на запрос “Ъ” не предоставили.

Между Смольным и «Метростроем» заключено четыре государственных контракта по строительству объектов метрополитена на общую сумму 124,22 млрд рублей: на Невско-Василеостровскую линию (НВЛ, стоимость контракта — 31,68 млрд рублей), на Фрунзенский радиус (33,99 млрд рублей), на Лахтинско-Правобережную линию (ЛПЛ, 20,83 млрд рублей), на Красносельско-Калининскую линию (ККЛ, 37,72 млрд рублей).

В июле глава КРТИ Сергей Харлашкин сообщал, что правительство Петербурга намерено вернуться к рассмотрению вопроса о привлечении альтернативных «Метрострою» подрядчиков для строительства метро. «Что касается метростроения, задачи диверсификации никто не снимал. Есть ряд компаний, которые изъявили желание участвовать в строительстве метрополитена в нашем городе, с ними ведутся переговоры, и после сдачи Фрунзенского радиуса будем думать, как перегруппироваться, чтобы не было неожиданностей»,— заявлял он, отмечая, что переговоры ведутся с компаниями «Ойкумена», «Трансинжстрой» и «Стройтрансгаз».

Убыток «Метростроя» в III кв. 2019 года составил 115,3 млн рублей, выручка — 5,9 млрд рублей. В 2018 году чистая прибыль компании сократилась в 27 раз, до 16,2 млн рублей по сравнению с 2017 годом, выручка снизилась на 21%, до 25,2 млрд рублей.

Представитель «Метростроя» сообщил, что компания продолжает работы на ККЛ и ЛПЛ, а также приступила к устранению недоделок на станциях метро «Беговая» и «Новокрестовская».

Яна Войцеховская