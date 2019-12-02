«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Куда и как можно вложить миллион рублей, какие получить проценты, дивиденды? И где риски будут минимальными для инвесторов? На эти вопросы экономическому обозревателю “Ъ FM” Олегу Богданову отвечает портфельный управляющий инвестиционной группы QBF Денис Иконников.



Олег Богданов: Что к концу года можно выбрать инвесторам? Или лучше вообще отдохнуть и не лезть в финансовые инструменты?

Денис Иконников: До конца года будет несколько интересных историй, в частности «Газпром» и ЛУКОЙЛ представят свои новые дивидендные политики. По «Газпрому» я отмечу, что сейчас будет запуск целого ряда проектов: закончен газопровод «Сила Сибири», потом в январе будет представлен «Турецкий поток», а затем «Северный поток-2». Это понизит капиталовложения компании и, соответственно, увеличит количество свободных денежных средств, в связи с чем компания сможет направить больше дивидендов на выплаты инвесторам.

Полная версия программы: