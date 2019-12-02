Деревянную дачу Крючкова в Репино признали региональным памятником

Комитет по государственному по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга включил в единый госреестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения ансамбль «Дача И.С. Крючкова» (бывшая дача Ридингер), расположенный по адресу: поселок Репино, Приморское шоссе, д. 394, корпус 6, лит. Л. Деревянное здание, построенное на рубеже XIX-XX веков, является одним из немногих сохранившихся примеров дореволюционной дачной застройки Репино, сообщили в КГИОП.

Летом – осенью текущего года по заказу Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (ВООПИиК) на объекте были проведены первоочередные противоаварийные работы. В настоящее время дача находится в собственности Российской Федерации, решается вопрос о передаче здания в собственность Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что региональным памятником также признали усадьбу Петра Багратиона в Пушкине.