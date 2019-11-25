Усадьбу Петра Багратиона в Пушкине признали региональным памятником

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга включил в единый госреестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения усадьбу П.Р. Багратиона (Н.С. Чавчавадзе), расположенную по адресу: город Пушкин, Павловское шоссе, д. 11, лит. Б, д. 15. Об этом сообщили в КГИОП.

Ансамбль зданий усадьбы был построен в 1855 году и включает лицевой деревянный дом, флигель, состоящий из деревянной и каменной частей, и сад. Оформление главного дома выполнено в приемах поздней эклектики с элементами модерна. После революции в разные годы в зданиях усадьбы размещалась лаборатория цитологии Всероссийского института растениеводства, детские ясли, общежитие больницы Н.А. Семашко, штаб войсковой части, лечебно-трудовые мастерские. С 1995 года по настоящее время там располагается Центр международного молодежного содружества. Флигель по Павловскому шоссе находится в частной собственности.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в конце октября региональным памятником также были признаны казармы Измайловского полка, расположенные между рекой Фонтанкой и Обводным каналом.