Воры подключились к мусорной реформе

Детективная история с массовым хищением мусорных баков разворачивается в Нижнем Новгороде. В Советском районе в неизвестном направлении вывезли 30 контейнеров общей стоимостью более 300 тыс. руб. С некоторых площадок мусорные баки воровали дважды. Региональный оператор отказался покупать новые, и администрация района заставила сделать это домоуправляющую компанию. В отношениях между ведомствами будет разбираться прокуратура. А депутаты предлагают внести расходы на покупку новых контейнеров в тариф на 2020 год, если воровство продолжится.



В Нижнем Новгороде воруют мусорные контейнеры, сообщил на заседании комиссии городской думы по экологии ее глава Михаил Кузнецов. Он сказал, что чаще всего от действий похитителей страдает Советский район. Там с некоторых площадок для сбора мусора контейнеры увозят по второму разу.

Как рассказал глава района Владимир Исаев, с начала октября украли 30 контейнеров. Стоимость одного бака составляет от 10 до 17 тыс. руб. за штуку в зависимости от модификации.

Жители теперь оставляют мусор на опустевших площадках, превращая их в свалки. Администрация района вынуждена тратить на уборку территории бюджетные средства. Самым сложным в этой ситуации оказалось найти организацию, которая установит новые мусорные баки. «Мы обратились к региональному оператору (Советский район Нижнего Новгорода обслуживает ООО «Нижэкология-НН»), так как по закону в тариф на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) должны быть включены средства на закупку и установку новых контейнеров. Получили отказ. Домоуправляющая компания (ДУК Советского района) также не изъявила желания покупать новые контейнеры, пришлось заставлять силой»,— рассказал глава района. Господин Исаев пояснил, что ему пришлось пригрозить ДУКу перенести площадку для сбора мусора с муниципальной земли под окна домов, если компания откажется установить новые баки. Он добавил, что ситуация, когда ДУК и регоператор пытаются переложить друг на друга ответственность за установку новых контейнеров, ненормальная.

Руководитель Ассоциации предпринимателей в области обращения с отходами Клара Романова сообщила, что прокуратура Волгоградской области вынесла заключение: ответственными за содержание баков и площадок под ними являются региональные операторы. По словам Клары Романовой, расходы на это включены в тариф на вывоз ТКО. Перекладывать эти обязанности на граждан незаконно, считает она.

Начальник юридического отдела ООО «Нижэкология-НН» Наталья Щелина уверена, что заключение волгоградской прокураторы в их случае неприменимо. «У всех региональных операторов разные тарифы. При формировании тарифа в конце 2018 года затраты на приобретение контейнеров в него не были включены. Значит, нести расходы мы не должны»,— заявила госпожа Щелина. Присутствующая в зале представительница прокуратуры парировала, что по федеральному закону ответственным за установку контейнеров является регоператор: «Включены эти затраты в тариф или нет, неважно. Обязанность наступает в любом случае».

Вице-спикер гордумы Николай Сатаев спросил, удалось ли найти украденные контейнеры.

Заместитель начальника полиции Советского райотдела № 7 Владислав Симонов рассказал, что по фактам кражи контейнеров только в Советском районе возбуждено четыре уголовных дела.

«Два из них — по одиночным случаям, два — по массовым хищениям, которые произошли в одну ночь. Мы знаем, почему они произошли именно в Советском районе. У нас есть определенные данные на лиц, которые совершили эти хищения, но это информация для служебного пользования, и открыто разглашать ее я не могу»,— сообщил полицейский. Он добавил, что некоторые мусорные баки вывозят за пределы Нижнего Новгорода. Будут ли они возвращены на место и когда это произойдет, подполковник полиции ответить затруднился: «Поимка преступника и возвращение похищенного имущества — это два разных вопроса. Имущество может уходить за территорию региона, быть многократно перепродано. Поэтому вопрос о том, что контейнеры нужно срочно вернуть на место, — это не к нам».

Депутаты решили направить в прокуратуру обращение, в котором предложат дать правовую оценку сложившейся ситуации и вынести необходимые предписания. Также депутаты решили подстраховаться на случай, если кражи контейнеров продолжатся в новом году. Они попросят региональную службу по тарифам учесть при формировании тарифа на новый год затраты на замену мусорных баков.

Андрей Репин