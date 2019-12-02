В Госдуму внесли один из законопроектов «регуляторной гильотины»

Правительство внесло в Госдуму законопроект «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», который был разработан Минэкономики в рамках «регуляторной гильотины», сообщается на сайте Белого дома.

«Регуляторная гильотина» — реформа контрольно-надзорной деятельности, которая должна помочь снизить административное давление на бизнес.

В законопроекте, в частности, определяется самое понятие «обязательного требования», цели, принципы и общие условия их установления. Кроме того, в нем описан порядок разработки нормативно-правовых актов, документы должны быть представлены для публичного обсуждения. Также предлагается вводить экспериментальные правовые режимы, во время которых будут полностью или частично отменены какие-либо обязательные требования.

Напомним, 28 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что правительство одобрило основные параметры реформы контрольно-надзорной деятельности в отношении бизнеса. Новые подходы к проверке должны вступить в силу с 2021 года.

Подробности — в материале “Ъ” «Гильотине утвердили путь».