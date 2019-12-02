Десятки тысяч британских водителей подали иск против Volkswagen из-за «дизельгейта»

В понедельник, 2 декабря, более 90 тыс. британских водителей подали коллективный иск в Высокий суд Лондона — они обвиняют Volkswagen (VW) в использовании в дизельных автомобилях ПО, занижающего показатели вредных выбросов в атмосферу. Скандал, неофициально названный дизельгейтом, начался в 2015 году и уже обошелся немецкому автопроизводителю в €30 млрд. Как признал сам VW, такое ПО было установлено в 11 млн автомобилей по всему миру, в том числе в 1,2 млн автомобилей в Великобритании.

Высокий суд Лондона должен принять решение о том, являлось ли использованное автоконцерном ПО так называемым «отключающим устройством» (defeat device, так обозначают устройства, которые отключают замер уровня выбросов или занижают их) в соответствии с европейским законодательством, а также должен ли британский суд учитывать решение германского регулятора о том, что данное ПО является таким устройством. «Этот процесс должен установить раз и навсегда, устанавливал ли VW запрещенные "отключающие устройства" в эти автомобили. Процесс является важной вехой в попытках наших клиентов привлечь VW к ответственности в Великобритании»,— заявил Гарет Поуп, юрист фирмы Slater and Gordon, представляющей интересы заявителей в суде.

Сам VW отказывается признать, что в автомобилях были установлены «отключающие устройства». Компания уже договорилась о выплатах компенсаций по делу о «дизельгейте» до $25 млрд в США, в Европе же подобное соглашение пока не достигнуто — компания предложила просто обновить ПО в автомобилях. VW настаивает на том, что британское законодательство им нарушено не было.

Яна Рождественская