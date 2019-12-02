В Ленобласти с начала года ликвидировали около 1 тыс. несанкционированных свалок

С начала текущего года на территории Ленинградской области было ликвидировано 979 несанкционированных свалок — на 52% больше, чем годом ранее. При этом предотвращен ущерб окружающей среде на сумму более 307 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко в 2019 году в комитет госэконадзора уже поступило 2586 заявок о предполагаемых нарушениях природоохранного законодательства, из них 1253 — в сфере обращения с отходами. Наибольшее число несанкционированных свалок обнаружено на землях лесного фонда (68%) и муниципальных территориях (20%). «Лидерами» по этому показателю стали Всеволожский и Выборгский районы Ленобласти.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что региональный комитет госэконадзора подал семь исковых заявлений о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде, на общую сумму около 617 млн руб. Из них в настоящий момент удовлетворены четыре иска на сумму 253, 5 млн руб.