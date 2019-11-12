Госэконадзор Ленобласти подал иски к организаторам незаконных свалок на 617 млн рублей

По итогам десяти месяцев в 2019 году инспекторы государственного экологического надзора Ленобласти ликвидировали на территории региона 757 несанкционированных свалок общим объемом более 63 тыс. куб. метров. Больше всего их было выявлено во Всеволожском, Выборгском и Приозерском районах, сообщили в пресс-службе областного правительства.

В результате проведенных проверок было возбужденно 375 дел об административных правонарушениях. Выписано штрафов на общую сумму более 9 млн рублей. Кроме этого, к организациям и компаниям, допустившим нарушения, предъявлены иски о взыскании вреда, причиненного окружающей среде, на общую сумму порядка 617 млн руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что за лето 2019 года в Ленобласти было ликвидировано 462 несанкционированных свалки. Общий объем вывезенных отходов превысил 34 тыс. куб. м.