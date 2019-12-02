Петербургский метрополитен досрочно получил очередной состав «НеВа»

В рамках программы по обновлению подвижного состава ГУП «Петербургский метрополитен» досрочно получило от производителя — компании ООО «Вагонмаш» — еще один 6-вагонный состав проекта «НеВа». В настоящий момент новый поезд прибыл в электродепо «Невское», в ближайшее время он выйдет на линию с пассажирами.

Как сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена, это шестой состав из семи составов, предусмотренных действующим контрактом. Последний поезд производитель должен передать метрополитену в ближайшее время.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что новые поезда проекта «НеВа» курсируют на «зеленой» Невско-Василеостровской ветке петербургского метро.