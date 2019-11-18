Петербургский метрополитен получил еще один состав «НеВа»

18 ноября, понедельник
ГУП «Петербургский метрополитен», в рамках программы по обновлению подвижного состава, получил от ООО «Вагонмаш» очередной шестивагонный состав проекта «НеВа». Поезд в ближайшее время начнет перевозить пассажиров.
Новый состав – пятый из заказанных семи, которые завод поставит в рамках контракта до конца текущего года.
Вагоны оборудованы асинхронным тяговым приводом (АТП), повышенной шумоизоляцией и имеют более плавный ход.
Добавим, что составы «НеВа» курсируют на зеленой» Невско-Василеостровской линии метро.