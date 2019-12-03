«Сколько ты гавкаешь!»

В Краснодаре краевая квалифколлегия судей (ККС) проводит проверку в связи с появлением в интернете скандальной аудиозаписи судебного процесса. По предварительным данным, судья Советского районного суда Краснодара Валерий Мурсалов, рассматривая административное дело, в нецензурной форме просил «заткнуться» участницу процесса Ирину Конько. 29 ноября он досрочно сложил полномочия, но по итогам проверки ККС бывший судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.



Квалификационная коллегия судей (ККС) Краснодарского края проверяет информацию о возможном совершении дисциплинарного проступка судьей Советского районного суда Краснодара Валерием Мурсаловым, сообщили в пресс-службе краевого суда.

Аудиозапись судебного заседания появилась в социальных сетях. В частности, копия записи выложена на странице известного краснодарского адвоката Алексея Аванесяна. Как следует из публикации, судья, рассматривая административное дело, в ходе заседания допустил употребление ненормативной лексики. Ранее господин Мурсалов подал заявление о досрочном прекращении полномочий, и квалификационная коллегия судей на заседании 29 ноября удовлетворила это заявление, прекратив его полномочия с 1 января 2020 года.

«Отставка судьи не является основанием для освобождения от ответственности в случае установления в его действиях дисциплинарного проступка»,— сообщили в пресс-службе.

При этом в краевом суде уточнили, что отставка судьи Мурсалова не связана со скандальной публикацией, поскольку судья решил уйти в отставку еще до появления в интернете аудиозаписи. В ходе проверки квалификационной коллегии судей предстоит установить достоверность аудиозаписи и обстоятельства ее публикации.

Ответчицей в процессе, где председательствовал судья Мурсалов, выступала жительница Краснодара Ирина Конько. На сайте Советского суда размещена информация о нескольких судебных спорах по поводу сноса самовольной нежилой постройки, ответчицей в которых является госпожа Конько, а инициатором сноса выступает мэрия Краснодара и владелица соседнего участка Сотникова. После очередной ссоры Ирина Сотникова обвинила соседку в побоях.

«Не могу я с ними примириться, ваша честь»,— обращается женщина к судье, на что мужской голос отвечает: «Вот же гавкучая зараза! Я бы тебя тоже отлупил бы!»

Затем женщина, плача, пытается объяснить, что судится уже три года, а мужчина перебивает: «Заткнись! Ты помолчать можешь?» Как следует из разговора, судья требует показать документы на дом, если он возведен законно, а ответчица просит дать ей полчаса, чтобы их привезти. «Нету,— резюмирует судья и заявляет:— Сколько ты гавкаешь! И ты еще и обиженная!» Как следует из материалов суда, незавершенный нежилой объект, законность которого отстаивает Ирина Конько, построен с нарушениями градостроительных норм.

Валерий Мурсалов был назначен на должность судьи Советского районного суда указом президента РФ в августе 2003 года на неограниченный срок полномочий, ранее занимал должность заместителя председателя суда. Дозвониться судье “Ъ” не удалось, его рабочий телефон не отвечал, в приемной председателя суда Ольги Прокуды от комментариев отказались.

Анна Перова, Краснодар