Экс-полицейского будут судить за получение показаний в обмен на наркотики и секс

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-сотрудника полиции Наиля Курманова. Калининский районный суд Челябинска будет судить его по п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств с использованием служебного положения), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Его обвиняют в получении признательных и обличительных показаний в обмен на наркотики и «интимную встречу» с женщиной, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, преступления Наиль Курманов совершил на посту старшего оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции Калининский управления МВД России по Челябинску. 16 июля 2015 года он сбыл наркотические средства и психотропные вещества арестованному, доставленному в отдел полиции из следственного изолятора. За это Наиль Курманов заставил его признаться в совершении десяти краж по уголовному делу, находящемуся на рассмотрении у мирового судьи.

Также при конвоировании другого арестованного из СИЗО он предоставил ему свой служебный кабинет для свидания с женщиной. Как уточнили “Ъ” в прокуратуре, арестованный встречался со своей знакомой, свидание было интимного характера. В обмен на эту услугу подследственный дал показания о причастности к мошенничеству третьего лица.

Два приговора по этому уголовному делу отменял в апелляционном порядке областной суд. Сначала Наиля Курманова приговорили к 11 годам в колонии. Во время пересмотра не был доказан факт передачи наркотиков, бывшего полицейского признали виновным только в превышении полномочий. Второй приговор был отменен из-за процессуальных нарушений. Позже районный суд вернул дело в прокуратуру.

Карина Кальярова, Челябинск