Производственные здания на Октябрьской набережной проданы за 43,6 млн рублей

ПАО «Фирма Бумага» заключило сделку по продаже четырех принадлежащих ему производственных зданий на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга. Речь идет об объектах, размещенных по адресам: Октябрьская набережная, дом 54, лит. В (здание управления фабрикой), д. 54, лит. И (электроцех), д. 54, лит. О (склад) и Октябрьская набережная, д. 54, лит. С. (здание организации разведения глинозема). Покупателем выступило ООО «Невская перспектива» Константина Васильева. Сумма сделки составила 43,68 млн рублей, сообщает АБН.

Предположительно, приобретение объектов связано с грядущим строительством на данной территории жилых домов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что связанное с компанией «БФА-Девелопмент» ООО «Невское наследие» получило разрешение на высотную жилую застройку на Октябрьской набережной, д. 50 и д. 54.