Таксистам переключают передачу

Мэрия Москвы обязала агрегаторов такси передавать в городскую информационную систему не только сведения о местоположении автомобилей, но также личные данные каждого водителя и информацию о полисах ОСАГО. Сторонники регулирования считают, что это повысит безопасность поездок. Участники рынка ожидают дополнительных затрат и угрожают повышением цен.

Мэрия Москвы опубликовала постановление, расширяющее перечень информации, которую службы заказа такси, включая онлайн-агрегаторов, должны передавать в единую региональную навигационно-информационную систему Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Оно подписано мэром Сергеем Собяниным 10 сентября.

В перечне фигурирует в том числе информация о номерах полисов ОСАГО автомобилей и персональные данные всех водителей, включая ФИО и номер водительского удостоверения.

Агрегаторы и таксопарки уже делятся информацией с московскими властями. С января 2017 года действует постановление, обязывающее передавать информацию о местоположении такси и номера разрешений на перевозки. В департаменте транспорта Москвы не ответили на запрос “Ъ” о расширении перечня информации. По данным мэрии, на московском рынке агрегаторов такси с долей 68,1% лидируют «Яндекс.Такси» и Uber, у «Ситимобила» — 19,1%, у Gett — 5,7%; средний чек в апреле—июне 2019 года составлял 464 руб.

Новое постановление принято без обсуждения с отраслью, его исполнение потребует от агрегаторов внесения существенных изменений в программное обеспечение и финансовых затрат, которые «в конечном итоге будут возложены на потребителей», утверждает собеседник в одной из компаний. Также, добавляет он, неясно, что делать, если водитель не согласится на обработку персональных данных, а проверять информацию о полисах ОСАГО придется вручную, поскольку единого реестра нет.

Официальные комментарии осторожнее. «Крупные онлайн-сервисы давно сотрудничают с правительством Москвы по обмену данными о работе такси. Пока неясно, как будет реализован механизм обмена при расширении условий»,— заявили “Ъ” в пресс-службе «Яндекс.Такси». У ГК «Везет» есть соглашение с мэрией о передаче данных, работа по нему продолжится, отметила представитель группы. «Мы уже несколько лет взаимодействуем с правительством Москвы в рамках соглашения. В этом году обсуждали заключение нового соглашения с новыми требованиями. Постановление с нами не обсуждали»,— заявил директор Gett в России Максим Жаворонков. В «Ситимобиле» и inDriver отказались от комментариев.

«Обмен информацией с ЦОДД носил добровольный характер. Теперь подошло время сделать это обязательным»,— считает руководитель центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус. Это позволит минимизировать нелегальные перевозки, так как агрегаторам придется требовать от подрядчиков исполнения законов, рассуждает он. Расходы на привлечение верифицированных водителей и машин, имеющих все разрешения, теоретически возрастут, но это вряд ли приведет к росту чека, полагает эксперт.

«Агрегаторы уже собирают много информации, но контролировать полноту или точность данных, которые заполняют не они, как минимум странно. Более того, это никак не влияет на безопасность»,— спорит куратор рабочей группы «Связь и ИТ» экспертного совета при правительстве Ирина Левова. По ее мнению, постановление фактически перекладывает на агрегаторов обязанности государства.

Как сообщал “Ъ” 16–17 сентября, над регулированием рынка такси работают сразу несколько экспертных групп. Свой проект подготовила рабочая группа при временной комиссии Совета федерации по развитию информационного общества, он может быть внесен в Госдуму осенью. Кроме того, вице-премьер Максим Акимов поручил ведомствам до 30 ноября сформировать рабочую группу для совершенствования нормативных актов в сфере такси. Также первое чтение в Госдуме прошел законопроект, в ходе подготовки ко второму рассмотрению получивший критическую оценку администрации президента.

Соавтор версии законопроекта, прошедшей первое чтение, депутат Вячеслав Лысаков уверен, что рынку необходим федеральный закон, который четко закрепит полномочия местных органов власти, но не даст им избыточных полномочий, открывающих возможность коррупции. В действиях же департамента транспорта Москвы, по его мнению, прослеживается «неуемное желание контролировать все финансовые потоки», притом что на кону не только персональная информация, но и коммерческая тайна. Имея полную информацию, можно манипулировать рынком в интересах какой-либо стороны, подчеркивает депутат, пока закона нет, «чиновники будут усложнять работу бизнеса под предлогом борьбы за безопасность».

Дмитрий Шестоперов