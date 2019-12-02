Rambler Group выкупила часть доли у своего акционера под опционную программу

Rambler Group провел обратный выкуп части доли головной компании (ООО «Эпоха диджитал»), принадлежавшей ERA Capital, сообщила группа. После завершения сделки ERA Capital остается миноритарным акционером Rambler Group и при этом сможет участвовать в дальнейшем росте капитализации группы, указано в пресс-релизе.

«Планы ERA Capital продать часть своей доли совпали с нашим желанием приобрести бумаги для опционной программы для топ-менеджмента и ключевых сотрудников группы»,— сообщил Рафаэль Абрамян, гендиректор Rambler Group.

ERA Capital получила долю в холдинге в 2018 году после объединения онлайн-кинотеатра Okko с объединенной киносетью «Кино Okko» и другими медиаактивами группы. В 2019-м к акционерам Rambler Group присоединился Сбербанк. После этого доля ERA Capital составляла 7% (у Сбербанка и A&NN — по 46,5%).

По сообщению Rambler Group, к концу 2019 года сделка будет полностью закрыта, ее сумма не раскрывается. Rambler Group использует собственные средства для осуществления выкупа. После завершения сделки A&NN Александра Мамута и Сбербанк будут иметь равные доли в капитале группы и сохранят паритет в корпоративном управлении.

Анастасия Фролова