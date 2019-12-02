Росприроднадзор проверит ливневые стоки в Петербурге на предмет возможного загрязнения после обработки улиц солью

В Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора считают опасным для водоемов бассейна Невы использование соли во время зимней уборки на улицах Петербурга. Ведомство ведет мониторинг ливневых стоков и будет требовать от городских властей соблюдения экологического законодательство при временном складировании снега. В случае если будет зафиксировано загрязнение водного объекта в результате поступления талых вод, образовавшихся при использовании реагентов, будут приняты меры воздействия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Северо-Западного Росприроднадзора.

По данным источника агентства, в октябре ведомство направило письма главам администраций Петербурга с требованием для временного складирования убранного снега выбирать площадки в соответствии с требованиями законодательства, в частности — избегать водоохранных зон.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что региональный Росприроднадзор выступил с официальным заявлением, в котором осудил возможное использование дорожными службами Петербурга химических реагентов для очистки городских улиц от снега и наледи.