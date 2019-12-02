Banki.ru попал в корпоративный конфликт

Основатель Banki.ru заявил, что инвестор проекта Russia Partners требует от сотрудников освободить здание редакции с 13 февраля, а гендиректор издания Динара Юнусова с октября 2020 года расторгает договор с ООО «Банковские новости», что означает прекращение финансирования издания. В Russia Partners ситуацию “Ъ” не комментируют.

Основатель Banki.ru Филипп Ильин-Адаев рассказал на своей странице в Facebook о том, что инвестор проекта — Russia Partners (владеет 40% издания) — требует от редакции освободить помещение на Одесской, 2а с 13 февраля. Также, согласно его посту, гендиректор Banki.ru Динара Юнусова сообщила о расторжении контракта компании с ООО «Банковские новости», которое с 2016 года владеет лицензиями СМИ Banki.ru и поставляет сайту информацию.

Как уточнил “Ъ” Филипп Ильин-Адаев, он и его супруга, миноритарий Banki.ru Елена Ищеева (вместе владеют 60% проекта), намерены оспаривать оба этих предписания.

«ООО "Банковские новости" оформлено на меня, все журналисты Banki.ru и Finparty также оформлены на это юрлицо. Расторжение контракта с "Банковскими новостями" означает прекращение финансирования и то, что мы не сможем выплачивать зарплату людям»,— пояснил Филипп Ильин-Адаев.





По его словам, сейчас в проектах Banki.ru и Finparty работает около 30 человек.

В московском офисе Russia Partners корреспонденту “Ъ” сообщили, что компания «не дает комментариев» по этому вопросу. Управляющий директор и глава сектора инвестиций TMT (технологий, средств массовой информации и телекоммуникаций) компании Russia Partners Роман Симонов отказался от комментариев “Ъ”. С гендиректором издания Динарой Юнусовой пока связаться не удалось. Russia Partners выкупил долю в компании Ильина-Адаева у фонда Finam Global в 2013 году. Компания Russia Partners, согласно ее сайту, является дочерним предприятием фирмы Siguler Guff & Company из США.

Banki.ru — финансовый портал, включающий финансовый супермаркет, информационное агентство, аналитический и рейтинговый центры, тематические форумы и интерактивные сервисы. Ежемесячная аудитория Banki.ru, по собственным данным компании, превышает 8 млн уникальных пользователей.

В 2016 году лицензии на СМИ Banki.ru были переданы компании «Банковские новости» в связи с необходимостью соблюдения закона, по которому иностранные компании не могут владеть более 20% в российских СМИ. Права на бренд Banki.ru, в свою очередь, принадлежат головному холдингу «Банки.ру холдинг ЛТД», соответственно, 60% бренда владеют основатели проекта, 40% — у инвестора, уточнил Филипп Ильин-Адаев. Согласно Kartoteka.ru, «Банки.ру холдинг ЛТД» зарегистрировано на Кипре в 2008 году.

В соответствии с нормами ГК и закона «Об акционерных обществах» далеко не всегда принимаемые акционерами решения отвечают позиции крупнейшего из них, констатирует партнер «Нафко» Павел Иккерт. «Учитывая, что расторжение контракта с "Банковскими новостями" можно считать значимым событием для организации, скорее всего, оно не могло быть принято без решения большинства акционеров»,— говорит он. Закон позволяет акционерам оспаривать уже принятые решения, в том числе и в судебном порядке, говорит он. «Учитывая доли госпожи Ищеевой и Ильина-Адаева, шансы на это есть, но если решение поддерживается со стороны другого крупнейшего акционера в лице Russia Partners, то внутренний конфликт на этом, скорее всего, не завершится»,— прогнозирует эксперт.

Валерия Лебедева