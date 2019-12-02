НБД-Банк направит 127,6 млн рублей на выплату дивидендов

Общее собрание акционеров НБД-Банка (Нижний Новгород) приняло решение о начислении 628 руб. дивидендов на каждую привилегированную акцию по итогам девяти месяцев года. Как сообщается в отчетности компании, общая сумма выплат составит 127,6 млн руб. Дивиденды по обыкновенным акциям не начисляются.

Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются до 10 декабря. Деньги им планируется выплатить до 22 января 2020 года.

В прошлом году по итогам трех кварталов НБД-Банк направил на выплату дивидендов более 164 млн руб. или 811 руб. на одну акцию.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «НБД-банк» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1992 году. Уставный капитал составляет 101,6 млн руб. Председателем правления банка является Александр Шаронов, который владеет 29,25% акций, в том числе 17,8% обыкновенных. Европейскому банку реконструкции и развития принадлежат 25%, ООО «Регион» — 20,7%, ООО «Дельта НН» — 16%. По итогам 2018 года прибыль банка составила 701 млн руб., капитал – 4,42 млрд руб.

Анастасия Еремина