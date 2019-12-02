Сохранить лицо

Опыт, который предстоит приобрести Нижегородской области в деле реставрации многоквартирных жилых домов, признанных объектами культурного наследия, будет обобщен и использован в других российских регионах. Об этом говорилось на заседании рабочей группы по вопросам сохранения культурного наследия Госсовета России.

В Нижнем Новгороде такие объекты должны быть приведены в порядок к 800-летию города, которое будет отмечаться в 2021 году.

Активистка градозащитного движения Анна Давыдова рассказала «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что подготовка к масштабной реставрации зданий в историческом центре города уже идет. В частности, Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области составляет подробный список объектов, подлежащих реставрации, а из федерального бюджета на приведение в порядок ОКН региону выделено около 800 млн рублей.

Однако, по словам Анны Давыдовой, сложности здесь в том, что необходимо выполнить все работы качественно, а сроки будут короткими. По ее словам, у нас, к сожалению, наблюдается кризис реставрационной отрасли, и очень мало фирм, которые могли бы детально и очень бережно отреставрировать памятники архитектуры. Поэтому надо будет очень серьезно контролировать эти полномасштабные работы по обновлению исторического облика города к юбилею.

Как ранее сообщал «ЪFM НН», в Нижегородской области приняты нормативные правовые акты, направленные на обеспечение сохранности ОКН. Речь о предоставлении в аренду за 1 рубль неиспользуемых объектов культурного наследия и ценных объектов градостроительной среды, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Также проводятся публичные торги по продаже изъятых на основании решения суда выявленных ОКН.