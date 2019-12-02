В Петербурге произошел сбой в работе системы мониторинга уборочной техники

В понедельник, 2 декабря, в работе системы мониторинга уборочной техники дорожных специализированных предприятий в Петербурге произошел технологический сбой автоматической передачи данных. Неполадки связаны с большим количеством обращений пользователей, сообщили в городском комитете по благоустройству.

В настоящее время нарушения в системы устраняются.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за обильного снегопада в минувшие выходные на улицы Петербурга вышло до 800 единиц снегоуборочной техники.