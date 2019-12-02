Владельцы незаконных гаражей на Стародеревенской улице воспротивились их сносу с оружием в руках

В понедельник, 2 декабря, сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга попытались приступить к демонтажу автомобильных гаражей, самовольно размещенных на Стародеревенской улице в Приморском районе города. При этом чиновники встретили на месте неожиданный отпор со стороны их владельцев, один из которых даже принес с собой автомат и свето-шумовые гранаты, сообщает телеканал «78».

На Стародеревенской владельцы защищают идущие под снос гаражи с автоматом и гранатами. Городские власти планируют демонтировать 900 гаражей. На освободившемся месте собираются построить завод по производству фасовочно-упаковочного оборудования. pic.twitter.com/4lcIAdRaPk — 78 | НОВОСТИ (@good78news) 2 декабря 2019 г.

Сотрудники ККИ вынуждены были покинуть территорию гаражного кооператива «Петроградец 4». На место вызвана полиция.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на прошлой неделе Смольный предупредил о сносе 900 гаражей на участке площадью 34,8 тыс. кв. м в Приморском районе Петербурга. На этой территории предполагается строительство фасовочно-упаковочного производства компании «Таурас-Феникс».