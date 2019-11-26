Смольный предупредил о сносе гаражного кооператива в Приморском районе

Территория на Стродеревенской улице в Петербурге будет освобождена от размещенных на ней гаражей. Как сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом города, снос гаражного кооператива начнется 2 декабря. В настоящее время на участке площадью 34,8 тыс. кв. м находятся строения КАС «Петроградец 4», в кооперативе насчитывается более 900 гаражей.

Владельцам недвижимости предписано освободить гаражные боксы в срок до 1 декабря «во избежание спорных ситуаций и негативных финансовых последствий».

В комитете пояснили, что ранее участок, на котором размещен КАС, арендовало Всероссийское общества автомобилистов Санкт-Петербурга. Договор аренды в настоящее время расторгнут.

На освобожденном участке запланировано строительство предприятия фасовочно-упаковочного оборудования компании «Таурас-Феникс». Проект признан стратегическим.

Напомним, что во время публичных слушаний по проекту планировки территории члены гаражного кооператива и жители Приморского района выступили против строительства.