В Петербурге скончался главный архитектор Эрмитажа Валерий Лукин

В Петербурге на 79-м году жизни скончался главный архитектор Государственного Эрмитажа Валерий Лукин. Он работал в музее с 1975 года, занимаясь при этом не только сохранностью исторических помещений Зимнего дворца, его интерьеров, коллекций, но и реконструкцией Зимнего дворца Петра I, Главного штаба, Биржи, Меншиковского дворца и других зданий. Также детищем Валерия Павловича называют фондохранилище и реставрационно-хранительский центр «Старая деревня».

Валерий Лукин родился в Ленинграде в 1941 году, ребенком пережил блокаду. После окончания Ленинградского инженерно-строительного института он работал в проектном институте, откуда перешел на должность главного архитектора Эрмитажа, где трудился до последнего дня жизни. Являлся членом Союза архитекторов Петербурга.

Дата прощания и похорон Валерия Лукина пока не уточняется.