Город под Новосибирском остался без аппаратов флюорографии

Жители Искитима в Новосибирской области потеряли возможность сделать флюорографию на территории города. Как сообщила Тайга.инфо, проблема связана с тем, что аппараты ФЛГ сломаны в обеих поликлиниках, где можно было пройти обследование.

Флюорографию в городе раньше делали в двух поликлиниках Искитимской центральной горбольницы. На ее сайте говорится, что аппарат ФЛГ и передвижной флюорограф в поликлинике №1 находятся на ремонте, поэтому пациенты могут пройти обследование в поликлиническом отделении №2. Впрочем, как сообщил Тайге.инфо читатель, с 29 ноября не работает аппарат и там.

В минздраве Новосибирской области признали проблему с неработающими аппаратами флюорографии в Искитиме, пишет Тайга.инфо. По данным министерства, новый флюорограф будет установлен в поликлинике №1 до конца 2019 года. Он приобретается на средства межбюджетного трансферта региональному бюджету в размере 207,5 млн руб. Ремонт аппарата ФЛГ в поликлинике №2 начался 2 декабря. «Флюорограф начнет обслуживать пациентов в ближайшее время»,— сказали в региональном минздраве.

Флюорография входит в список обязательных обследований для всех пациентов муниципальных поликлиник. Туберкулез, который диагностируют при помощи ФЛГ, является опасным социальным заболеванием. В августе 2019 года издание «Весь Искитим» со ссылкой на главного фтизиатра Новосибирской области Михаила Евсина писало, что всего в Искитиме на учете с таким диагнозом стоят более 300 человек. Всего в Новосибирской области больных туберкулезом насчитывается почти 5,5 тыс. человек.

Илья Николаев