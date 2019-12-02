Семья из четырех человек отравилась угарным газом в Сарапуле

Семью из четырех человек, в том числе двух малолетних детей, госпитализировали из-за отравления угарным газом в Сарапуле. По факту происшествия организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

«По данным проверки, 30 ноября из своей квартиры в доме N 11а по улице 2-ая Дачная в Сарапуле были госпитализированы в связи с плохим самочувствием мужчина, женщина и их двое малолетник детей. Предположительно, причиной недомогания явилось отравление угарным газом. Квартира, где проживают пострадавшие, оборудована газовой колонкой. В настоящее время женщине и детям продолжает оказываться медицинская помощь, мужчина выписан из больницы»,— говорится в сообщении.