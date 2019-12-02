Свердловские застройщики не открыли ни одного эскроу-счета за пределами Екатеринбурга

В городах Свердловской области, кроме Екатеринбурга, не было открыто ни одного эскроу-счета для строительства объектов с долевым участием, сообщил на пресс-конференции президент СРО «Ассоциация строителей Урала» Вячеслав Трапезников.

«В Екатеринбурге стабильно работают 20 крупных строительных компаний, которые не испытали трудностей при переходе на проектное финансирование и продолжают строить объекты за счет собственных средств. Беспокойство вызывает ситуация со строительством в малых городах, где оно фактически сворачивается», — отметил господин Трапезников. Он уточнил, что за три квартала банки одобрили 37-39% заявок застройщиков на открытие эскроу-счетов. При этом не было одобрено ни одного обращения на финансирование проекта в муниципалитетах Свердловской области.

Напомним, строительство с долевым участием перешло в формат на проектное финансирование с 1 июля 2019 года. Теперь застройщик должен завести в банке специальный эскроу-счет, на который потенциальные жители направят средства. Застройщик сможет получить деньги только после сдачи объекта в эксплуатацию. Компании могут возводить жилье на свои средства или брать кредит по специальным процентным ставкам.

«Если федеральные власти не примут каких-то оперативных решений, это повлечет серьезные изменения на строительном рынке. Это основной вызов в этой отрасли, с последствиями которого мы можем столкнуться уже в следующем году», — полагает господин Трапезников.

По данным Центробанка на 28 октября, в Свердловской области открыт 932 эскроу-счет на 2,2 млрд руб. За этот период застройщики заключили с банками 20 кредитных договоров на сумму 12 млрд руб.

Дарья Соколова