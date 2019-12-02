Руководителем аппарата губернатора Тюменской области назначена Ольга Мамонтова

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о назначении Ольги Мамонтовой на пост руководителя аппарата главы региона, членом президиума областного правительства. «До настоящего времени Ольга Вячеславовна исполняла обязанности помощника губернатора Тюменской области»,— уточнили в пресс-службе правительства.

С середины июня 2018 года пост главы аппарата губернатора занимал Артем Дьяченко. 12 ноября 2019 года господин Дьяченко был назначен заместителем мэра Тюмени, который курирует административный департамент. https://www.kommersant.ru/doc/4155214

Ольга Мамонтова окончила Тюменский государственный университет по специальности юриспруденция в 2000 году и более 20 лет работает в муниципальных и государственных органах. Ранее работала в администрации Тюмени на должности заместителя директора административного департамента.

В полномочия руководителя аппарата губернатора Тюменской области входит взаимодействие с избирательными комиссиями, фельдъегерской службой, Минюстом, областной комиссией по наградам и почетным званиям, комиссией по отбору кандидатур представителей общественности в состав квалификационной коллегии судей региона.

Анастасия Реутова