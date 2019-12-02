Челябинец пожаловался в УФАС на отсутствие турнира по квиддичу

Житель Челябинска пожаловался в антимонопольную службу на недостоверную информацию о шоу-парке «Дверь в Хогвартс». В заявлении гражданин указал, что посетил шоу с семьей и был неприятно удивлен «огромным количеством несоответствий» мероприятий описанию на сайте, сообщает пресс-служба регионального управления ФАС России.

По мнению челябинца, размещенная на сайте информация не соответствует действительности и может вводить будущих посетителей в заблуждение. Так, по словам горожанина, на шоу отсутствовали заявленные турниры по квиддичу и «Трех волшебников», трехэтажный автобус, профессиональные актеры, мотоцикл Хагрида. Также челябинец остался недоволен отсутствием на сайте информации о том, все мастер-классы платные.

Челябинское УФАС в течение месяца примет решение о возбуждении дела либо об отказе в возбуждении дела по ст. 14.2 закона «О защите конкуренции», которая запрещает недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение.