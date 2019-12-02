Россияне за три дня «черной пятницы» потратили в интернет-магазинах 22 млрд рублей

Россияне увеличили расходы за три дня «черной пятницы» в интернет-магазинах на 30%. Их расходы составили 22,3 млрд руб., сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов «РИА Новости». По данным объединения, в прошлом году россияне потратили 17,4 млрд руб.

На площадке «Настоящая черная пятница» назвали самой популярной акцию «Перекрестка», по которой продавали товары по 1 рублю. «Также в топе по интересам посетителей предложения "М.Видео", Re-Store, интернет-магазин "Ростелеком", онлайн-игры World of Warships»,— сказала агентству представитель платформы Мария Комендантова.

Среди посетителей сайта «Настоящая черная пятница» было больше мужчин (59,1%). Самая активная аудитория — люди в возрасте 25–34 лет (24,4%), далее следуют пользователи в возрасте 35–44 лет (21,9%).

Ozon зафиксировала рост заказов в 2,5 раза по сравнению с 2018 годом, сообщил ТАСС руководитель направления промо в компании Павел Кобелев. По его словам, средний чек снизился на 6% и составил около 2,7 тыс. руб. В онлайн-магазине Perekrestok.ru в первые два дня акций число заказов увеличилось на 40–50% по сравнению с другими днями ноября. Вдвое увеличилось количество заказов в интернет-магазинах по сравнению с обычным днем в «М.Видео» и «Эльдорадо», сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу объединенной компании. Средний чек составил 11 тыс. руб.

В США в «черную пятницу» продажи в традиционных магазинах сократились на 6,2%. Зато интернет-продажи увеличились на 19,6%.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Черная пятница" отходит от традиций».