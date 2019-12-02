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Из-за антитеррористических учений в Белореченске ограничат движение транспорта

С 3 по 5 декабря Оперативный штаб по Краснодарскому краю проведет на территории Белореченского района командно-штабное антитеррористическое учение «Технология-2019». В связи с этим на отдельных территориях Белореченска и в его окрестностях передвижение автомобильного транспорта может быть ограничено.

Как сообщают в ведомстве, в ходе учения на практике будет отработан комплекс мероприятий по противодействию террористическим угрозам и минимизации их последствий на объекте промышленности. Также будут отработаны меры по совершенствованию межведомственного взаимодействия при проведении совместных операций группировки сил и средств Оперативного штаба (УФСБ, ПУ ФСБ, ГУ МВД, СК, ГУ МЧС, УФСИН, Росгвардии и других ведомств).

Василий Хитрых


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