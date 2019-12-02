Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron

Bugatti Chiron Noire Sportive. Фото: Bugatti

Bugatti Chiron Noire Elegance. Фото: Bugatti

Новинка отличается кузовными панелями из неокрашенного углепластика. У версии Chiron Noire Elegance кузов сделан глянцевым, фирменная эмблема выполнена из серебра и черной эмали, декоративные кузовные элементы получили карбоновые вставки и элементы из алюминия. Салон отделан черными материалами и дополнен вставками из углепластика и алюминия, а на сиденья вышита эмблема Noire.

Исполнение Chiron Noire Sportive отличается матовым кузовом, черными патрубками выхлопной системы, полностью черным салоном с элементами из углепластика и алюминия. Технически модель не отличается от показанного на автосалоне в Женеве в 2018 году Bugatti Chiron. Купе сохранило 8-литровый 1500-сильный W16, 7-ступенчатую роботизированную коробку передач и полный привод.

Версию Chiron Noire можно заказать и для модификации Bugatti Chiron Sport, показанной в 2018 году. Общий тираж Bugatti Chiron Noire составит 20 экземпляров.