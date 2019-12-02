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Здания на острове Утриш под Анапой продают за 6,2 млн рублей

Российский аукционный дом (РАД) выставил на торги два нежилых здания площадью 289,3 кв. м и 57 кв. м на острове Утриш в 18 км от Анапы. Ранее они использовались в качестве лабораторий. Начальная цена – 6,2 млн руб. Аукцион пройдет в рамках процедуры банкротства ОАО «Научно-экспериментальный морской биотехнологический центр «Большой Утриш».

Как сообщили в РАД, остров Утриш отделен от мыса Большой Утриш проливом, через который перекинут металлический мост. На территории острова есть два маяка и песчаный пляж. В шаговой доступности от острова дельфинарий, дайвинг-центр, гостиницы и магазины. Уточняется, что потенциальный инвестор может использовать объект под коммерческую функцию. В нежилых зданиях есть подключения к электричеству и воде.

Сообщается, что на территории возможно размещение видового ресторана или банкетного шатра для проведения торжеств. «Учитывая характеристики локации и наличие пляжа, объект может быть интересен для создания современного комплекса для активного пляжного отдыха», – говорит директор Южного филиала РАД Евгения Кудина.

Дмитрий Михеенко


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