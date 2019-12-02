«Нас ждет красивая новогодняя сказка»

На этой неделе Россия и Белоруссия могут договориться о так называемой углубленной интеграции. Правительства двух стран не смогли прийти к согласию по вопросам создания объединенных рынков нефти и газа, а также унификации налогового законодательства. Решить эти проблемы придется самим президентам. Владимир Путин и Александр Лукашенко должны найти выход из тупика до 8 декабря — в этот день исполнится ровно 20 лет договору о создании Союзного государства России и Белоруссии. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не испытывает оптимизма относительного нового союза.

5 декабря анонсировано «историческое» обращение Александра Лукашенко к нации. Трудовые коллективы, воинские части, школы, вузы обязаны обеспечить коллективные просмотры. На 6 декабря намечены переговоры премьер-министров Белоруссии и России. 7 декабря в Минске должен состояться митинг против нового союза, пишут даже о массовых выступлениях националистов. 8 декабря Александр Лукашенко встречается с Владимиром Путиным. По идее, это должна быть историческая встреча, где будут подписаны документы по новому союзу.

Тем более логично, что все это состоится за день до саммита «нормандской четверки» и переговоров тет-а-тет Путина и Зеленского. Можно сказать: вот, видите, господин президент, с Белоруссией мы интегрировались — очередь за вами. Нелишне еще добавить, что Москва примерно месяц исправно твердит, что «дорожные карты» сторонами согласованы, осталось их лишь официально одобрить. Минск заявляет, что ничего не подпишет, если это навредит суверенитету государства и если союзник не пойдет навстречу относительно экономических требований. В первую очередь, речь идет о компенсации за налоговый маневр. Неплохо было бы вернуть льготы по поставкам российской нефти. Лукашенко идет на президентские выборы, и гражданам надо что-то пообещать. Это очень трудно сделать с дырой в бюджете.

Александр Григорьевич, к сожалению для него самого, зависит от России, от ее кредитов и компенсаций. Так что для него наступает час икс — нужно определяться.

Впрочем, Кремлю тоже очень нужны успехи. В последнее время в стране ничего яркого не происходит, и с достижениями тоже негусто. А здесь новый союз. Не «Крым — наш», конечно, но все-таки. Тем более, нельзя исключать даже теоретически, что по Украине придется уступить, и это может быть не так уж положительно воспринято. Но зато можно будет сказать: вот долгожданная углубленная интеграция с Белоруссией.

Поэтому самым вероятным сценарием будет красивое объявление о новом союзе. Однако он осуществится не сразу — страны начнут движение в эту сторону. Процесс этот может затянуться и даже споткнуться. Но начать его, видимо, придется. В этом и будет главная уступка со стороны Лукашенко.

Однако очень сложно предсказать, что будет потом. Во-первых, в чем российская выгода, если Александр Григорьевич все-таки выбьет из правительства эти компенсации? Это получается нам в убыток. Во-вторых, если Белоруссия не войдет в состав России, или это не будет нечто похожее на СССР, или, на худой конец, на ЕС, тогда вообще непонятно, зачем все это.

Так что, скорее всего, нас ждет красивая новогодняя сказка: Путин и Лукашенко торжественно объявят, что в новом году начнется реальная интеграция. А что дальше, уже неважно — это проблемы будущего года.

Кстати говоря, нельзя исключать, что интеграция так и не состоится и в уходящем 2019-м — слишком уж тонкий вопрос. И сколько раз уже все срывалось?