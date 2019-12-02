Цена продажи Анжерского фанерного комбината снизилась вдвое

Торги по продаже имущественного комплекса Анжерского фанерного комбината в Кемеровской области признаны несостоявшимися. Лот, включающий объекты незавершенного строительства, промышленное оборудование, инструменты и право аренды земельного участка под предприятием, выставлялся на повторные торги в сентябре за 730 млн руб. Цена к последнему дню торгов снизилась до 356 млн руб. Год назад комплекс комбината выставлялся на торги за 1,8 млрд руб.

В незавершенный проект Анжерского фанерного комбината было инвестировано 4,2 млрд руб. Запуск планировался еще в 2011 году, однако строительство заморозили из-за нехватки средств. В апреле 2017 года АФК был признан банкротом.

О проекте — в материале “Ъ-Сибирь” «Как фанера над Кузбассом»

Оксана Павлова