Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

Специализированная инфекционная больница Новочеркасска 28 ноября приостановила прием пациентов в стационар, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области. До 25 ноября в учреждении работали трое врачей-инфекционистов, однако двое из них написали заявления об увольнении по собственному желанию, а третий находится на листе нетрудоспособности и увольняется после завершения лечения.

Теперь больных из Новочеркасска будут доставлять в Центральную районную больницу Аксайского района и Городскую больницу № 1 им. Семашко в Ростове. Дети до 18 лет с острыми респираторными инфекциями, ангинами и внебольничными пневмониями будут проходить лечение в Детской городской больнице Новочеркасска.

Администрация Новочеркасска ищет врачей-инфекционистов с возможностью предоставления служебного жилья. Кроме того, власти планируют выплатить новым врачам из местного бюджета по 1 млн руб.

Дарья Голякова