«Лента» согласилась профинансировать развязку у «Пермской ярмарки»

Компания «Лента» готова профинансировать строительство дорожной развязке в районе бывшей «Пермской ярмарки», в бывших помещениях которой ритейлер планирует открыть второй гипермакет. Как сообщает Business Class, «Лента» уведомила краевое министерство экономического развития о готовности вложить средства в расширение ул. Патриса Лумумбы, организации проезда к зоне загрузки гипермаркета и выезда с нее на ул. Макаренко, проведению работ на бульваре Гагарина, расширению участка ул. Революции. Все работы планируется закончить к лету следующего года.

Напомним, в 2016 году «Лента» приобрела у акционеров «Пермской ярмарки» комплекс недвижимости, в котором планировала открыть очередной гипермаркет. Сумма сделки превысила 600 млн руб. Сеть надеялась открыть новый гипермаркет уже в 2017 году. Однако вскоре у ритейлера возникли проблемы: городские власти по договоренности с руководством региона отказали торговой компании в согласовании дорожной схемы, поскольку открытие гипермаркета создало бы проблемы с транспортным сообщением в данном районе.

В 2018 году власти предложили «Ленте» разработать и построить дорожную развязку, на форуме в Санкт-Петербурге были достигнуты договоренности. Стоимость затрат оценивалась по-разному — от 300 млн до 1 млрд руб. С тех пор какие-либо переговоры с «Лентой» прекратились — ее представители не выходили на связь с администрацией Перми. Минувшей весной контроль над ритейлером установили структуры «Северстали». В октябре 2019 года переговоры об открытии в Перми второго гипермаркета возобновились.