Режим «черного неба» объявлен в городах Кузбасса

Режим неблагоприятных метеоусловий введен в трех крупнейших городах Кузбасса — в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске. По данным областного правительства, «неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», ожидаются в столице региона до вечера 2 декабря, в остальных двух городах — до вечера следующего дня. «Предприятиям рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленной степени опасности»,— говорится в предупреждении.

Илья Николаев