9,4 процента составила средняя ставка по ипотеке в рублях на 1 ноября 2019 года — показатель обновил минимум октября 2018-го (9,41%), констатирует Банк России. За 10 месяцев банки выдали 1 млн таких кредитов — на 14,2% меньше, чем за тот же период 2018 года (1,2 млн). Снизился (на 5,8%) и объем ипотеки (2,2 трлн руб. против 2,4 трлн руб. в 2018 году). Ставки начали снижаться вслед за понижением ключевой ставки ЦБ в июне — дополнительное давление на банки оказывает и падение спроса у заемщиков. Отметим, что достигнуть целевого значения жилищного нацпроекта (8,9%) ипотечная ставка в этом году не сможет, но глава ЦБ Эльвира Набиуллина ожидает продолжения снижения ставок до уровня 7–8% в среднесрочной перспективе.