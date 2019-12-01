Власти Ямала изменили порядок выплаты северных надбавок

С начала 2020 года в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) изменится порядок выплаты северных надбавок для работников Крайнего Севера. «С 1 января в части бюджетной сферы мы отменяем принцип накопления “северных”. Люди смогут получать максимальный северный коэффициент с первого дня работы, а не через три-четыре года»,— заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время прямой линии по итогам 2019 года.

Согласно федеральному законодательству, территория Ямала относится к районам Крайнего Севера. Работающим здесь гарантированы северные надбавки в размере до 80%. Однако увеличение и начисление средств происходит постепенно в зависимости от возраста и стажа трудящегося. До 2005 года «северные» начислялись с первого дня работы. После изменения федерального законодательства, на Ямале начисление всех 80% стало возможным только для молодых людей, проживших в регионе пять лет и работающих в бюджетной сфере.

Анастасия Реутова