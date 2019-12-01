До шести часов в сутки сократится время работы аэропорта Нового Уренгоя в 2020-2022 годы

Работа аэропорта в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономной округ) будет ограничена с лета 2020 года. Как пояснил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, ограничения будут связаны строительством нового здания аэропорта и новой взлетной полосы.

«Самое главное — построить новый терминал и реконструировать аэродромное хозяйство. Поэтому в ближайшие годы придется смириться с неудобствами. Стройка будет вестись порядка 18 часов в день. Взлет и посадка — только шесть часов»,— рассказал господин Артюхов во время прямой линии по итогам 2019 года. Он добавил, что ограничения работы аэропорта продлится два года.

В 2019 году пассажиропоток аэропорта Нового Уренгоя достиг 1 млн человек. По концессионному соглашению, при достижении пассажиропотока в 1,5 млн человек, в аэропорту будет возможно сделать международное сообщение. Глава региона отметил, что в существующем проекте уже обсуждается строительство международного терминала.

Анастасия Реутова