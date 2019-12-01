Гильерме получил премию «Огонька» «Вратарь года»

Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Гильерме получил традиционную премию журнала «Огонек» лучшему голкиперу российского чемпионата по итогам сезона 2018/2019. Награду вратарю вручил генеральный директор АО «Коммерсантъ» Владимир Желонкин в перерыве дерби с «Динамо» в 18-м туре чемпионата РПЛ на «РЖД Арене».

Премию «Вратарь года» им. Льва Яшина лучшие голкиперы страны (сначала СССР, потом России) получают с 1960 года по итогам сезона, а определяется лауреат редакцией «Огонька» после голосования читателей и экспертов.

Премия Гильерме — премьера не только для самого спортсмена, но и для российского футбола в целом: впервые лучшим вратарем страны стал натурализованный игрок. По рождению Гильерме бразилец (он родом из штата Минас-Жерайс), гражданство России получил в 2015 году. За «Локомотив» он играет с 2007 года, ворота сборной России защищает с 2016-го.

Подробнее об итогах конкурса «Вратарь года» им. Льва Яшина — в материале «Огонька».