Вратарь года – 2018/19 На это раз не Акинфеев

«Огонек» подвел итоги очередного конкурса «Вратарь года» им. Льва Яшина. Лучшим голкипером минувшего сезона признан Гильерме Алвин Маринато («Локомотив», Москва).

После сезона-2017/18, в который символом отечественного футбола стала игра сборной на домашнем мундиале, а ее кульминацией — феерические сэйвы Игоря Акинфеева, говорить об истекшем сезоне-2018/19 трудно: что ни возьми, все будет не тот масштаб. Тем не менее футбол, как и жизнь, течет, и что-то в нем непременно меняется.

Этим соображением руководствовалась редакция «Огонька», когда по итогам сезона сделала выбор в пользу Гильерме, который 10-й сезон защищает ворота московского «Локомотива». Мы впервые выбрали лучшим натурализованного игрока (Гильерме родом из штата Минас-Жерайс в Бразилии, получил гражданство РФ в 2015-м), хотя руководство сборной РФ нас в этом, пожалуй, опередило: с 2016-го этот вратарь призывается на сборы, то есть признается одним из лучших в стране. А в этом году он лучшим и стал, поскольку бесспорный «номер один» (10 раз получавший нашу премию «Вратарь года») Игорь Акинфеев (ЦСКА) свои выступления за главную команду страны завершил. «Огонек», можно сказать, лишь согласился с выбором главного тренера сборной РФ Станислава Черчесова.

Напомним, что по правилам конкурса очки, выставленные читателями, экспертами и редакцией, суммируются (1-е место — 5 очков, 2-е место — 4 очка, 3-е место — 3 очка). По результатам подсчета приз «Вратарь года» им. Льва Яшина достается с минимальным отрывом Гильерме из «Локомотива» (12 очков в общей сложности). Наши поздравления!

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Лучшие вратари сезона по результатам читательского голосования на сайте «Огонька» (в % от общего числа голосов)

Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва) – 56,99 Александр Максименко («Спартак», Москва) – 7,14 Гильерме («Локомотив», Москва) – 6,83

Редакция выбирает

Лучшие голкиперы по версии редакции «Огонька»

Гильерме («Локомотив», Москва) Матвей Сафонов («Краснодар», Краснодар) Александр Максименко («Спартак», Москва)

Эксперты говорят

Экспертный совет премии разошелся в своих оценках

Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва) Гильерме («Локомотив», Москва) Матвей Сафонов («Краснодар», Краснодар) / Андрей Лунев, «Зенит» (Санкт-Петербург)

Мнения

Слово профессионалам

Экспертный совет «Вратаря года» — о лучших голкиперах минувшего сезона

Виктор Гусев, спортивный комментатор: 1. Игорь Акинфеев, ЦСКА (Москва). Вратарь мирового уровня. ЦСКА в этом сезоне пришлось полностью перестраивать линию защиты, это было серьезной проблемой, но благодаря Акинфееву команда вошла в число пропустивших наименьшее число мячей в чемпионате. Хотя, к сожалению, он и ушел из сборной России. 2. Сергей Рыжиков, «Крылья Советов» (Самара). Самый возрастной футболист в российской премьер-лиге, ему 38 лет, но, играя за новый клуб, подтвердил класс и опыт. Много сделал, чтобы «Крылья Советов» не вылетели из премьер-лиги. 3. Матвей Сафонов, «Краснодар» (Краснодар). Это аванс 20-летнему вратарю. При серьезной конкуренции в клубе сумел попасть в основной состав и помог клубу выйти в Лигу чемпионов.

Игорь Егоров, экс-арбитр FIFA: 1. Юрий Дюпин, «Анжи» (Махачкала). Его талант еще больше раскрылся в этом сезоне. Игра Дюпина ногами на линии ворот по-настоящему впечатляет. При всей непростой ситуации в команде он дает понять, что ворота на замке. 2. Матвей Сафонов «Краснодар» (Краснодар). Вдохновляет молодостью и уверенностью, вошел в основной состав, хотя у команды два опытных вратаря — Станислав Крицюк и Андрей Синицын. Сафонов — воспитанник академии, и это тоже плюс. 3. Игорь Акинфеев, ЦСКА (Москва). Показал уверенную, стабильную игру. Эта надежность — признак высокого мастерства, вызывающий уважение.

Борис Игнатьев, футбольный тренер: 1. Гильерме, «Локомотив» (Москва). Провел удачный сезон. Хорошо показал себя на линии ворот, был надежен на выходах. Хорошо показал себя в игре и за российскую сборную. 2. Игорь Акинфеев, ЦСКА (Москва). Акинфеев и Гильерме — два вратаря сродни друг другу по спортивной составляющей и с точки зрения психологии. Но Гильерме выступает и за сборную, поэтому ему первое место. 3. Андрей Лунев, «Зенит» (Санкт-Петербург). В этом сезоне заблистал, по большому счету только начал свое восхождение в серьезных командах. Его клуб — чемпион страны.

Руслан Нигматуллин, «Вратарь года» (2000, 2001 годы в составе «Локомотива», Москва): 1. Гильерме, «Локомотив» (Москва) 2. Матвей Сафонов, «Краснодар» (Краснодар) 3. Юрий Дюпин, «Анжи» (Махачкала)

Сергей Овчинников, «Вратарь года» (1994, 1995, 2002 годы в составе «Локомотива», Москва): 1. Игорь Акинфеев, ЦСКА (Москва). Провел хороший и стабильный сезон. Благодаря ему много игр было сыграно на ноль. 2. Андрей Лунев, «Зенит» (Санкт-Петербург). Играл уверенно. По итогам сезона «Зенит» — чемпион. 3. Михаил Левашов, «Арсенал» (Тула). Открытие сезона. Благодаря ему «Арсенал» хорошо показал себя в чемпионате.

Владимир Пильгуй, «Вратарь года» (1973 год в составе «Динамо», Москва): 1. Гильерме, «Локомотив» (Москва). Провел весь сезон без замен. Играл на высоком уровне. Ошибки были, но незначительные. Достижения «Локомотива» связаны с его надежностью. В плюс и то, что он номер один в сборной страны. 2. Игорь Акинфеев, ЦСКА (Москва). Подтвердил свой высокий класс. 3. Андрей Лунев, «Зенит» (Санкт-Петербург). Много раз выручал команду, благодаря ему «Зенит» стал чемпионом. О других вратарях. Я бы также отметил молодого вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

Алексей Спирин, судья международной категории: 1. Игорь Акинфеев, ЦСКА (Москва). Хотя и ушел из сборной, в игре за свою команду показал высокий профессионализм. 2. Матвей Сафонов, «Краснодар» (Краснодар). «Краснодар» нашел очень хорошего голкипера. Основные — Крицюк и Синицын — в этом сезоне оказались не в форме. А этот, вроде совсем мальчишка, показал желание и, главное, умение играть. Здорово помог клубу добавить в игре. Очень далеко бросает мяч руками, не раз начинал атаки своей команды. Интересный и очень перспективный вратарь. 3. Андрей Лунев, «Зенит» (Санкт-Петербург). Был травмирован, но быстро восстановился. Концовку чемпионата провел на очень хорошем уровне. У него большой потенциал.

Василий Уткин, спортивный комментатор: 1. Матвей Сафонов, «Краснодар» (Краснодар). Молодому вратарю это аванс. Но напомню: Акинфеев тоже показал себя в очень раннем возрасте. И к такому дебюту надо относиться внимательно. В современном футболе все по-настоящему выдающиеся вратари заявляли о себе рано. Это и бразильские вратари Аллисон и Эдерсон, который играют в английской премьер-лиге. И бельгиец Куртуа. А раньше — Касильяс, Буффон, Чех. Конечно, аванс нужно выдавать тому, в ком уверен. И Сафонов провел выдающийся сезон. Показал стабильную игру. На его счету матчи-подвиги, например в Еврокубках весной. Матчи с «Зенитом» провел блистательно. 2. Антон Шунин, «Динамо» (Москва). Провел, по-моему, свой лучший сезон. Год был очень важен для понимания, как клуб будет жить дальше. Достроен стадион, у команды есть хозяин и финансирование, команда не покинула премьер-лигу, хотя была близка к этому. Роль вратаря и капитана на судьбу клуба была очень большой. Шунин всегда был талантлив, но в этом сезоне еще и заметно повзрослел. 3. Игорь Акинфеев, ЦСКА (Москва). Остается классным вратарем. Он уже постоянная величина. Но нынешний сезон вряд ли запомнится, особенно по сравнению с предыдущим, где Акинфеев показал себя в игре за сборную на чемпионате мира.

Александр Горбунов, футбольный обозреватель: 1. Игорь Акинфеев, ЦСКА (Москва). По уровню стабильности и мастерства ему многие годы нет равных. Чемпионат мира, игры ЦСКА в Лиге чемпионов и первенстве России подтвердили это. 2. Гильерме, «Локомотив» (Москва). Внес огромный вклад в успехи «Локомотива» (Кубок России и выход в Лигу чемпионов). 3. Андрей Лунев, «Зенит» (Санкт-Петербург). Вселяет уверенность в игроков обороны чемпиона России и после ухода Акинфеева из сборной с полным на то основанием претендует вместе с коллегой из «Локомотива» на «пост №1». О сезоне. Время от времени способные молодые вратари в нашем футболе появляются. 20-летний Матвей Сафонов в «Краснодаре», например. Иной вопрос, почему они потом исчезают. Как затерялся в дебрях резерва «Локомотива» Никита Медведев, отлично дебютировавший в 22 года в «Ростове».