Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров

Московская промышленность сегодня — один из драйверов экономического развития столицы. Московские предприятия не только обеспечивают горожан рабочими местами (в промышленной отрасли сегодня работают 700 тыс. москвичей), но и вносят существенный вклад в развитие реального сектора экономики. Они создают новые продукты, ведут научные разработки, развивают экспорт, снабжают город необходимыми товарами и многое другое.

О лидирующих позициях столичной промышленности говорят цифры. На долю обрабатывающего производства Москвы сегодня приходится 13,0% в структуре валового регионального продукта, а также 5,7% налоговых поступлений в городской бюджет.

Вопреки расхожему мнению, что в столице нет промышленности, предприятия в нашем городе не только существуют, но и растут по различным показателям: увеличиваются их производительность, территории, производственные мощности, научный потенциал и технологичность. В 2018 году промышленная отрасль Москвы продемонстрировала положительную динамику. Индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей промышленности столицы достиг рекордных 111% — это лучший показатель за последние десять лет. К примеру, в 2017 году он был на уровне 101,5%. Аналогичный рост наблюдается и в объеме отгруженных товаров, работ и услуг промышленными предприятиями обрабатывающих отраслей промышленности. За 2018 год он составил 6,4 трлн руб., увеличившись на 15,2% к 2017 году. А за 10 месяцев текущего года показатель превысил 4,7 трлн руб.

Прогресс в производстве невозможен без поступательной и сбалансированной работы по развитию его основных фондов. А чтобы развивать — нужно вкладывать. В этом московская промышленность тоже преуспела: инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий обрабатывающих отраслей промышленности в Москве в январе—сентябре 2019 года составили 56 млрд руб.

Бизнес охотно вкладывает деньги в приобретение нового оборудования, ремонт и модернизацию технических механизмов, расширение мощностей, что в итоге приводит к росту объема производства и увеличению прибыли в средне- и долгосрочной перспективе. На рост объема инвестиций в основной капитал в Москве в значительной степени влияют те меры поддержки, которые городские власти предлагают бизнесу. Ведь во многом именно от степени вовлеченности властей зависят и инвестиционный климат, и удобство ведения бизнеса.

Так, сегодня правительство Москвы предлагает бизнесу механизм присвоения специальных статусов, который приносит значительные преференции (например, субсидии или льготные займы под минимальный процент) и снижает налоговое бремя. Соответствующие ряду критериев компании, получив статусы технопарка, промышленного комплекса, якорного резидента технопарка, могут снизить региональную налоговую нагрузку на 17–25%. Аналогичный механизм действует и в отношении новых инвестиционных проектов. На сегодняшний день 105 московских предприятий имеют право на различные льготы: 49 промкомплексов, 36 технопарков, 10 якорных резидентов, 9 инвестиционных приоритетных проектов, один производитель автотранспортных средств.

По итогам регулярных встреч с бизнесом мы принимаем решения о развитии механизмов поддержки предприятий реального сектора экономики, расширении существующих льгот и преференций — например, недавно Мосгордума приняла законопроект об инвестиционном налоговом вычете. Право на инвествычет будет предоставляться компаниям, которые находятся на территории Москвы и получили статус московского инвестора.

Нельзя не сказать и о сопутствующих условиях, которые создает город для привлечения инвесторов в реальный сектор экономики. В Москве сегодня реализуется адресная инвестиционная программа, объем которой на 2020–2022 годы составляет более 2 трлн руб. Эти средства будут направлены на реализацию приоритетных проектов в транспорте, соцсфере, благоустройстве и др. Такие проекты позволяют делать город привлекательным, современным и удобным для работы и жизни.

Еще одна мера поддержки для развития промышленности — специализированная инфраструктура. Сегодня в Москве действуют производственные площадки, которые могут снабдить будущее предприятие всем необходимым, минимизируя затраты на ввод в эксплуатацию и другие издержки. Так, в городе работают особая экономическая зона, а также индустриальные парки и технопарки. Все эти площадки предлагают своим резидентам беспрецедентные условия для локализации и дальнейшего развития.

Отдельное внимание стоит уделить особой экономической зоне «Технополис «Москва». Для столицы сегодня это один из главных инструментов стимулирования технико-внедренческой деятельности, развития технологий, инноваций и привлечения инвестиций. История этой особой зоны в Москве начиналась на двух площадках в Зеленограде. А сегодня это флагманский проект инновационной экосистемы столицы общей площадью 206,8 га, расположенный на пяти площадках города. А в скором времени к ОЭЗ присоединится еще одна, шестая площадка.

На данный момент уже 62 компании выбрали ОЭЗ «Технополис «Москва» для своего развития. Это резиденты в области микроэлектроники, энергосберегающих технологий, приборостроения, информационных и телекоммуникационных технологий, медицинского оборудования, биотехнологий, фармацевтики и нанотехнологий. Они создали 6 тыс. рабочих мест, осуществили инвестиции в размере 25 млрд руб.

В городе созданы и продолжают создаваться условия, при которых предпринимателям выгодно инвестировать в экономику столицы, создавать новые предприятия на территории города. Качество этой работы отражается в авторитетных рейтингах: Москва занимает первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, а в рейтинге Всемирного банка Doing Business-2020 благодаря Москве и Санкт-Петербургу Россия поднялась на 3 позиции и заняла 28-е место.