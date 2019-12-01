Сургут за девять месяцев получил 24 млрд рублей инвестиций

За девять месяцев в 2019 году в Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ) было привлечено 24 млрд руб., написал на своей странице в «ВКонтакте» глава города Вадим Шувалов. «В последние годы мы упростили бюрократические процедуры и создали удобный формат взаимодействия с инвесторами»,— пояснил мэр.

По его словам, увеличение объема привлеченных инвестиций позволило Сургуту попасть в тройку лидеров региона по данному показателю. «Мы вошли в тройку городов с самой высокой инвестиционной привлекательностью в регионе. Еще пару лет назад в этом рейтинге Сургут занимали 22 место»,— отметил господин Шувалов, добавив, что средства направляются на строительство социальных объектов.

Анастасия Реутова