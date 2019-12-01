Умер дирижер Марис Янсонс

В Санкт-Петербурге в ночь на 1 декабря на 77-ом году жизни скончался дирижер Марис Янсонс. Как сообщили ТАСС друзья семьи народного артиста России, дирижер умер от сердечной недостаточности. Церемония прощания с дирижером состоится в Большом зале Петербургской филармонии имени Шостаковича 5 декабря в 10:30, сообщает «Интерфакс».

Марис Янсонс родился в 1943 году в Риге. В 1956 году он с родителями переехал в Ленинград, где с отличием закончил консерваторию по классам скрипки, фортепиано и дирижирования. Также он обучался в Вене у Ханса Сваровски и в Зальцбурге у Герберта фон Караяна. С 1995 года Марис Янсонс работал в Петербургской консерватории, где преподавал дирижирование и руководил студенческим симфоническим оркестром.

С 1979 по 2000 год он был главным дирижером оркестра филармонии Осло, в 1992–1997 годах являлся главным приглашенным дирижером Лондонского филармонического оркестра, после чего стал музыкальным руководителем Питтсбургского симфонического оркестра, где проработал до 2004 года. С 2004 по 2016 год он являлся главным дирижером нидерландского Концертгебау. В 2018 году Марис Янсонс стал почетным членом Берлинского филармонического оркестра, в 2019 был удостоен премии Герберта фон Караяна.