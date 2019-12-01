ИИ претендует на вакансии топ-менеджеров

Искусственный интеллект (ИИ) стал на шаг ближе к доминированию над человеком. Из профессионального спорта решил уйти Ли Седоль — чемпион по игре в го. После поражения программе AlphaGo он признал превосходство искусственного интеллекта. А ведь го была последней игрой, в которой написанная программа долгое время не могла победить человека. Предполагалось даже, что это произойдет только через несколько лет — ближе к 2025 году. Но развитие искусственного интеллекта превзошло прогнозы. Сейчас на основе этих достижений ученые разрабатывают программы, которые призваны заменить топ-менеджеров. Получится ли у них это?

«Есть нечто, что нельзя победить»,— так прокомментировал свое решение об уходе из профессионального спорта мастер по игре в го Ли Седоль. С каждым днем человечество становится все ближе к поражению в необъявленной войне с искусственным интеллектом. Перспективы даже пугают, делая вновь актуальным вопрос, который Уилл Смит задавал в фильме «Я, Робот».

Эксперты объясняют, что искусственный интеллект AlphaGo заставили сыграть с самим собой миллионы партий, чтобы он обрел опыт, недоступный человеку. Поражение заставляет задуматься, на что способны машины? Например, могут ли они в будущем заменить топ-менеджеров, генералов, то есть научиться мыслить стратегически и принимать некие глобальные решения? Директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин этого не исключает: «В будущем такие системы появятся, они и сегодня уже разрабатываются именно в бизнесе и в военном деле. Мы берем, например, “слепок” памяти и опыта топ-менеджера, который уходит в отставку.

Сегодня “слепок” можно загрузить в искусственную интеллектуальную систему, и она будет его замещать. Скорее всего, развитие систем искусственного интеллекта, сначала поддерживающих процесс принятия решения, а потом самостоятельно осуществляющих его, будет развиваться в этой области, учитывая опыт тех людей, который мы накопили».

Если взять во внимание эти слова, пророческим оказывается отрывок из фильма «Бегущий по лезвию», где искусственный интеллект управлял репликантами — созданиями, которые выглядят как люди. Для лучшей эффективности их пытались научить эмоциям.

Слухи об опасностях искусственного интеллекта доходили даже до руководства страны — вопросом задавался и Владимир Путин: «Некоторые даже утверждают, что человечество создает свое последнее изобретение. Не знаю, так ли это, но есть основания, видимо, думать и таким образом».

Военные и силовики понимают, что скоро бои будут вестись практически без людей: хватит и машин, за каждой из которых будет стоять конкретный человек. Затем откажутся и от такого оператора — искусственный интеллект сам сможет искать укрытия и стрелять. Рано или поздно встанет вопрос, а нужен ли даже человек в штабе? Генерал-майор, заслуженный военный летчик Владимир Попов признается, что без рекомендаций от искусственного интеллекта в будущем не обойтись, но в некоторых случаях, кроме человека, решения никто принять не сможет: «Даже в зависимости от резкой смены видимости, метеоусловий по осадкам — внезапное обледенение возникло на период, когда бой уже идет, — надо принимать решение где-то нестандартное. Навряд ли высокоинтеллектуальная система, которая будет управлять всеми процессами, сможет на все реагировать».

А что думает сам искусственный интеллект о своем будущем? За поисками ответа "Ъ FM" отправился к голосовому помощнику «Яндекса» «Алиса».

— Как ты думаешь, искусственный интеллект сможет захватить мир? — Вы не представляете, как я надеюсь на это.

На днях в Кембридже прошли дебаты искусственного интеллекта: программу заставили занять разные позиции и спорить с самой собой. Речь шла о том, опасен ли искусственный интеллект для людей. Победившую программу выбирали голосованием зрители. В итоге большинство признало: искусственный интеллект, следуя его же аргументации, не опасен для человека.

Глеб Силко