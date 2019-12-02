Шутки дорого

На прошлой неделе в свете пытались любое событие обернуть в шутку, даже если происходило что-то важное. Так, начав отмечать собственное тридцатилетие, “Ъ” подарил партнерам и рекламодателям наградные статуэтки с формулировками в духе легендарных заголовков издания, а также концерт Светланы Лободы; в Петербурге, в отеле «Астория», прошел благотворительный квартирник «Мечтатели by Play & Help» с концертом Вячеслава Бутусова; ГУМ-каток на открытии оккупировали герои передачи «Спокойной ночи, малыши» и Татьяна Навка; а в «Подмосковных вечерах» с шутками-прибаутками Алексея Аграновича продавали оптом и на развес российский кинематограф на благотворительном аукционе Action! Светланы Бондарчук и Евгении Поповой.

И только премия журнала GQ Super Woman вновь не избежала серьезности. Год назад эта инициатива по награждению женщин называлась «Муза», и номинации были соответствующие — то ли номинации, то ли хокку о цветущей на рассвете сакуре. Теперь номинации переименовали в односложные: «Спорт», «Бизнес-онлайн», «Бизнес-офлайн», «Кино», «Арт», «Театр». Алые буквы (а именно так выглядит наградная статуэтка) забирали лучшие из лучших: Ирина Винер-Усманова, Тереза Мавика, Лилит Адибекян, Татьяна Бакальчук, Нигина Сайфуллаева, Марина Брусникина и другие. Лишь на спонсорской номинации от игристого Mondoro красота концепции явно столкнулась с клиентоориентированностью, и в результате Полина Гагарина получила награду «За силу внутренней красоты».

“Ъ” начал отмечать свою круглую дату широким, но вполне сплоченным составом. Высокопоставленные сотрудники “Ъ” награждали партнеров и готовились к приему некоторого количества Светланы Лободы. Сначала шли банковские номинации: «Неисчерпаемый ресурс» для Газпромбанка, «Отважный капитал» забирала старший вице-президент ВТБ и выходец из “Ъ” Елизавета Голикова, «Интеллект дороже денег» — Сбербанку и «Самых частных правил» для Альфа-банка. Дальше пошли нефтяники: «Оле Лукойле» получил ЛУКОЙЛ, а «Бесперебойную добычу» — вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев. В дальнейшем оказалось, что Mercury — это «ЦУМ, честь и совесть нашей эпохи», «Аэрофлот» — «Размах без промаха», а Bosco просто «За принуждение мира к спорту». Audi отметили наградой «Quattro решает все», а BMW — «Мотор всему голова».

Заключительной шуткой недели стал благотворительный квартирник. Ведущий Андрей Фомин тут же передал слово основательницам фонда Play & Help Екатерине Смольниковой и Виктории Шатовой, которые объяснили правила вечера: «Неважно, во что вы играете — в футбол, на бирже, с детьми, на скрипке,— главное, помогать, играя». Фонд создан семьями игроков «Зенита», так что ведущему пришлось следить за счетом матча «Зенит»—«Спартак» (он завершился победой «Зенита»). В 65 конвертах были запечатаны мечты тех, кому трудно. Гости могли в конверте взять чью-то мечту под личный контроль. Первым на сцену вышел издатель «Ъ-Петербург» Максим Ефимов с мандаринами, завернутыми в газету. Он объявил, что петь сегодня будут петербургские бизнесмены Аркадий Пекаревский, Сергей Пупко, Аркадий Теплицкий или Евгений Гуревич. Сам господин Ефимов и спел о троллейбусе, который идет на восток. Следом пришел Андрей Ургант, припомнивший времена, когда на 30 рублей напивались 30 человек. Последним дорогим гостем квартирника стал Вячеслав Бутусов, который, к счастью, предпочел хиты «Нау» новому материалу группы «Орден Славы».

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”