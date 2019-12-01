МТС-банк подал иск о банкротстве «Utair-Вертолетные услуги»

В арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры поступил иск МТС-банка о банкротстве «Utair – Вертолетные услуги». Банк входит в синдикат из 11 банков-кредиторов авиакомпании. Согласно картотеке суда, сумма исковых требований более 16,1 млн руб. Иск к производству еще не принят.

Авиакомпания Utair уже находилась на грани банкротства в 2015 году. В ноябре 2015 года Utair получила два синдицированных кредита от 11 банков, агентом выступил Сбербанк: 15,4 млрд руб. с погашением в 2022 году и 23,7 млрд руб. с погашением в 2027 году. Также Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд руб. с погашением в 2020 году. За 2018 год Utair получила 22 млдр руб. убытков. По состоянию на 31 декабря прошлого года авиакомпания имела краткосрочную задолженность перед кредиторами на 67,8 млрд руб.

Авиакомпания объявила дефолт и попросила кредиторов о реструктуризации долга. Под нее компания рассчитывает реструктурировать кредиторскую задолженность на 39,1 млрд руб. В середине февраля 2019 года глава банка Герман Греф заявил о том, что Сбербанк готов пойти на реструктуризацию долга.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Utair предлагает растянуть долги»