При пожаре в жилом доме в Ноябрьске погиб ребенок и три человека пострадали

Семилетняя девочка погибла, еще три человека пострадали в результате пожара в частном доме в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, они получили сообщение о возгорании одноэтажного деревянного дома поздно вечером в субботу, 30 ноября, в 23:29 по московскому времени.

Сотрудники МЧС прибыли на место возгорания в 23:31. К тому времени огонь распространился на всю площадь дома. «Огнем были повреждены конструкции дома на площади 144 кв. м. В ходе тушения огня было обнаружено тело ребенка — девочка семи лет. В результате пожара также пострадали три человека»,— уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. Открытое возгорание удалось ликвидировать через сорок минут. На тушение пожара у спасателей ушло более двух часов. В ведомстве добавили, что сейчас устанавливаются причины возгорания, ведутся поиски виновного, а также устанавливается ущерб от пожара.

Анастасия Реутова